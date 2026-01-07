حريق في مخزن أسفل عقار بكفر طهرمس.. صور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات انبعاث أدخنة من عقار بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، حيث تبين أن حريق اندلع داخل مخزن سرجة أسفل عقار بشارع حسين عباس بالطالبية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في مخزن أسفل عقار بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم الطالبية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتولى رجال مباحث الطالبية فرض كردون أمني بمحيط الحريق.

تبين من الفحص أن النيران اشتعلت في مخزن سرجة أسفل العقار ولم يسفر عن إية إصابات أو خسائر في الأرواح، تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.