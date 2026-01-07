الأدلة الجنائية تفحص مخزن لعب أطفال التهمه حريق ببولاق الدكرور



انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح حريق مخزن ألعاب أطفال بمنطقة بولاق الدكرور لبيان سبب الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت استدعاء مالك المخزن لسماع أقواله حول الخسائر التي خلفها الحريق.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق بمخزن لمحل ألعاب أطفال بمنطقة بولاق الدكرور.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق في منور أحد العقارات، امتد إلى شقة بالعقار تُستخدم كمخزن لألعاب الأطفال، ما أسفر عن احتراق المخزن بالكامل وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأسفرت التحريات عن تسبب ماس كهربائي في اندلاع النيران.

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.