الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الأدلة الجنائية تفحص مخزن لعب أطفال التهمه حريق ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى


انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح حريق مخزن ألعاب أطفال بمنطقة بولاق الدكرور لبيان سبب الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت استدعاء مالك المخزن لسماع أقواله حول الخسائر التي خلفها الحريق.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق بمخزن لمحل ألعاب أطفال بمنطقة بولاق الدكرور.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق في منور أحد العقارات، امتد إلى شقة بالعقار تُستخدم كمخزن لألعاب الأطفال، ما أسفر عن احتراق المخزن بالكامل وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأسفرت التحريات عن تسبب ماس كهربائي في اندلاع النيران.

تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

