كان هيخبطني.. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة منى هلا قائد سيارة ملاكي بسبها أثناء سيرها على الطريق، بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور ثم محاولته الانحراف بسيارته على سيارتها.

طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها، والاستعلام عن أرقام السيارة التي قدمتها الفنانة منى هلا بمحضر الشرطة.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من الفنانة منى هلا من شخص يقود سيارة ملاكي وأبلغت عن أرقامها، مشيرة إلى أن قائد السيارة تعدى عليها بالسب والشتم أثناء سيرها على الطريق، بسبب خلاف على أولوية المرور، كما حاول الانحراف بالسيارة نحوها قائلة: "رمى عليا كان هيخبطني".

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة، وتولت التحقيق في الواقعة.