إخلاء سبيل إسلام كابونجا بكفالة ألف جنيه.. والمطرب: لم أسئ للمجتمع

أمر المستشار حسام نصار رئيس نيابة العجوزة بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

وواجهت النيابة خلال ٥ ساعات تحقيق إسلام كابونجا بالاتهامات المنسوبة إليه بالإساءة لقيم المجتمع المصري من خلال التلفظ بألفاظ بذيئة وكلمات خادشة للحياء في أغانيه.

وأنكر مطرب المهرجانات إسلام كابونجا الاتهامات المنسوبة إليه مؤكدا عدم قصده التلفظ بكلمات خارجة والفاظ خادشة للحياء.

وباشرت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع مطرب المهرجانات إسلام كابونجا عقب إلقاء القبض عليه فجر اليوم في منطقة المهندسين بالعجوزة.

اقتادت قوة أمنية المتهم إسلام كابونجا إلى سراي نيابة شمال الجيزة وخضع للتحقيق داخل نيابة العجوزة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.