أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة

تباشر جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع مطرب المهرجانات إسلام كابونجا عقب إلقاء القبض عليه فجر اليوم في منطقة المهندسين بالعجوزة.

اقتادت قوة أمنية المتهم إسلام كابونجا إلى سراي نيابة شمال الجيزة وخضع للتحقيق داخل نيابة العجوزة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم والعنف من خلال كلمات بعض أغانيه أبرزها "أنا مش ديلر يا حكومة".

وكشفت مصادر أن المتهم جرى ضبطه من داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظًا وعبارات تحرض على العنف والبلطجة، وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطرب، على خلفية ما اعتبروه إساءة للمجتمع وتحريضًا مباشرًا على الجريمة.

وطالبت البلاغات بفحص عدد من أغاني إسلام كابونجا، بعد احتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات، وتمجد البلطجة واستخدام القوة، بما يخالف القيم المجتمعية ويشكل خطرًا على الشباب.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيقات.