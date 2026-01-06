قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة

اسلام كابونجا
اسلام كابونجا
ندى سويفى

تباشر جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع مطرب المهرجانات إسلام كابونجا عقب إلقاء القبض عليه فجر اليوم في منطقة المهندسين بالعجوزة. 

اقتادت قوة أمنية المتهم إسلام كابونجا إلى سراي نيابة شمال الجيزة وخضع للتحقيق داخل نيابة العجوزة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم والعنف من خلال كلمات بعض أغانيه أبرزها "أنا مش ديلر يا حكومة".

وكشفت مصادر أن المتهم جرى ضبطه من داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظًا وعبارات تحرض على العنف والبلطجة، وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطرب، على خلفية ما اعتبروه إساءة للمجتمع وتحريضًا مباشرًا على الجريمة.

وطالبت البلاغات بفحص عدد من أغاني إسلام كابونجا، بعد احتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات، وتمجد البلطجة واستخدام القوة، بما يخالف القيم المجتمعية ويشكل خطرًا على الشباب.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيقات.

مطرب المهرجانات إسلام كابونجا إسلام كابونجا العجوزة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد