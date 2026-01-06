قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بمخزني خردة قطع غيار سيارات في بولاق أبو العلا| صور
مدبولي: لدينا رغبة للإسراع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة رسمية؟
وزيرة التخطيط: عقول 100 خبير شاركوا في "السردية الوطنية" لمستقبل التنمية
بعد مصرع 7.. النيابة الإدارية تحقق في حريق مركز لعلاج الإدمان بـ بنها
مقديشو: زيارة وزير خارجية إسرائيل لـ هرجيسا تحد صارخ للسيادة الصومالية
تعديل فى تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد إنبي فى كأس عاصمة مصر
مدبولي: توجيهات رئاسية بإسراع الخطى لتعميم "التأمين الصحي الشامل" بكافة المحافظات
سر الغياب .. جليلة محمود: الأعمال المعروضة عليّ ليست بمستوى أدواري السابقة l خاص
بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة
بيراميدز يواجه جولف يونايتد ونيفتشي الأذربيجاني وديا في أبوظبي
تل أبيب تعلن أول زيارة رسمية لوزير خارجيتها إلى أرض الصومال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لحظة القبض على إسلام كابونجا
لحظة القبض على إسلام كابونجا
ندى سويفى

كشفت مصادر أمنية كواليس ضبط مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، عقب رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن عبارات تحرض على العنف والبلطجة، وتدعو إلى سلوكيات مخالفة للقانون.

وبحسب المصادر، شهدت أغاني المتهم تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع جهات مختصة إلى فحص الكلمات والمقاطع محل الجدل، بالتزامن مع تلقي بلاغات قانونية تتهمه بالتحريض على الجريمة والإساءة للقيم المجتمعية.

وبعد استكمال التحريات، جرى تحديد محل إقامة إسلام كابونجا بشارع جامعة الدول العربية، حيث تم استهدافه وضبطه من داخل شقته خلال ساعات الليل، دون أي مقاومة.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ عملية الضبط، التي تمت في هدوء تام، قبل اقتياد المتهم لقسم شرطة العجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وتباشر جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع مطرب المهرجانات إسلام كابونجا عقب إلقاء القبض عليه فجر اليوم في منطقة المهندسين بالعجوزة. 

اقتادت قوة أمنية المتهم إسلام كابونجا إلى سراي نيابة شمال الجيزة، وخضع للتحقيق داخل نيابة العجوزة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم والعنف من خلال كلمات بعض أغانيه أبرزها "أنا مش ديلر يا حكومة".

وكشفت مصادر أن المتهم جرى ضبطه من داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظًا وعبارات تحرض على العنف والبلطجة، وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطرب، على خلفية ما اعتبروه إساءة للمجتمع وتحريضًا مباشرًا على الجريمة.

وطالبت البلاغات بفحص عدد من أغاني إسلام كابونجا، بعد احتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات، وتمجد البلطجة واستخدام القوة، بما يخالف القيم المجتمعية ويشكل خطرًا على الشباب.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيقات.

مطرب المهرجانات إسلام كابونجا إسلام كابونجا قسم شرطة العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتعزيز التواصل المباشر .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين وحلها

محافظ بني سويف

بروتوكول ثلاثي للتأمين الصحي على طلاب مدارس بني سويف | تفاصيل مهمة

جبران خليل جبران

جبران خليل جبران.. سيرة نبيّ الأدب الإنسان الذي كتب العالم من منفاه

بالصور

نظام ريجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع .. السر في 7 خطوات بسيطة

نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة
نظام رجيم يحوّل جسمك إلى ماكينة حرق دهون خلال أسابيع..السر في 7 خطوات بسيطة

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

فيديو

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

أقوال مادورو امام المحكمة

مادورو يدافع عن نفسه أمام القضاء الأمريكي لأول مرة والقاضي يقاطعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد