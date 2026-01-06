ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

كشفت مصادر أمنية كواليس ضبط مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، عقب رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن عبارات تحرض على العنف والبلطجة، وتدعو إلى سلوكيات مخالفة للقانون.

وبحسب المصادر، شهدت أغاني المتهم تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع جهات مختصة إلى فحص الكلمات والمقاطع محل الجدل، بالتزامن مع تلقي بلاغات قانونية تتهمه بالتحريض على الجريمة والإساءة للقيم المجتمعية.

وبعد استكمال التحريات، جرى تحديد محل إقامة إسلام كابونجا بشارع جامعة الدول العربية، حيث تم استهدافه وضبطه من داخل شقته خلال ساعات الليل، دون أي مقاومة.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة تنفيذ عملية الضبط، التي تمت في هدوء تام، قبل اقتياد المتهم لقسم شرطة العجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وتباشر جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية التحقيق مع مطرب المهرجانات إسلام كابونجا عقب إلقاء القبض عليه فجر اليوم في منطقة المهندسين بالعجوزة.

اقتادت قوة أمنية المتهم إسلام كابونجا إلى سراي نيابة شمال الجيزة، وخضع للتحقيق داخل نيابة العجوزة لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم والعنف من خلال كلمات بعض أغانيه أبرزها "أنا مش ديلر يا حكومة".

وكشفت مصادر أن المتهم جرى ضبطه من داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية، بعد رصد محتوى غنائي منسوب إليه تضمن ألفاظًا وعبارات تحرض على العنف والبلطجة، وتشجع على سلوكيات مخالفة للقانون.

وتقدم عدد من المحامين ببلاغات طالبوا فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطرب، على خلفية ما اعتبروه إساءة للمجتمع وتحريضًا مباشرًا على الجريمة.

وطالبت البلاغات بفحص عدد من أغاني إسلام كابونجا، بعد احتوائها على عبارات تشير إلى انتشار المخدرات، وتمجد البلطجة واستخدام القوة، بما يخالف القيم المجتمعية ويشكل خطرًا على الشباب.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأعمال الفنية المنسوبة للمتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيقات.