قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
ترامب: الولايات المتحدة ستحصل على 30 إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي بسعر السوق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إجازة عيد الميلاد.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

اللواء احمد هشام الخبير المروري
اللواء احمد هشام الخبير المروري
ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء، والذي يوافق إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين.

وأوضح الخبير المروري أن منح إجازة رسمية لكافة المصالح الحكومية والخدمية، والقطاعين العام والخاص، إضافة إلى المدارس والجامعات والبنوك، انعكس بشكل مباشر على حركة الشارع، من حيث انخفاض أحجام السيارات والكثافات البشرية

مشيرا إلى أن الأجواء الصباحية شهدت سوءًا نسبيًا في الأحوال الجوية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث انتشرت شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والساحلية، والطرق المطلة على المسطحات المائية، فضلًا عن نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد اللواء أحمد هشام أن الشارع المصري شهد، بحمد الله، حالة من السيولة المرورية الواضحة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية منذ الساعات الأولى للصباح، مع حركة سيارات شبه خالية، في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعومة بالأوناش والمعدات والآليات والمساعدات الفنية، لمتابعة حركة السير على مدار اليوم بالكامل.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية، خاصة فترات تكون الشبورة المائية الكثيفة، مع توجيه المناشدات لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور أثناء القيادة، لا سيما خلال إجازة عيد القيامة المجيد.

كما أشار إلى التنسيق الدائم بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، لمتابعة خطوط السير السريعة والصحراوية والزراعية، تزامنًا مع توجه المواطنين ذهابًا وإيابًا إلى المحافظات الأخرى لقضاء الإجازة مع الأهل والأقارب.

كما أشار إلى المتابعة الدقيقة لحركة السير على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي شهد كثافات متوسطة في بعض القطاعات، مع تكثيف الخدمات المرورية ووسائل المراقبة لضبط المخالفات، وعلى رأسها تجاوز السرعات المقررة.

إجازة عيد الميلاد تفاصيل الحركة المرورية الحالة المرورية إجازة رسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

ترشيحاتنا

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

سمكة تونة

بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

بالصور

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد