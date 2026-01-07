إجازة عيد الميلاد.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء، والذي يوافق إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين.

وأوضح الخبير المروري أن منح إجازة رسمية لكافة المصالح الحكومية والخدمية، والقطاعين العام والخاص، إضافة إلى المدارس والجامعات والبنوك، انعكس بشكل مباشر على حركة الشارع، من حيث انخفاض أحجام السيارات والكثافات البشرية

مشيرا إلى أن الأجواء الصباحية شهدت سوءًا نسبيًا في الأحوال الجوية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث انتشرت شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والساحلية، والطرق المطلة على المسطحات المائية، فضلًا عن نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وأكد اللواء أحمد هشام أن الشارع المصري شهد، بحمد الله، حالة من السيولة المرورية الواضحة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية منذ الساعات الأولى للصباح، مع حركة سيارات شبه خالية، في ظل انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعومة بالأوناش والمعدات والآليات والمساعدات الفنية، لمتابعة حركة السير على مدار اليوم بالكامل.

وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية، خاصة فترات تكون الشبورة المائية الكثيفة، مع توجيه المناشدات لقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور أثناء القيادة، لا سيما خلال إجازة عيد القيامة المجيد.

كما أشار إلى التنسيق الدائم بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، لمتابعة خطوط السير السريعة والصحراوية والزراعية، تزامنًا مع توجه المواطنين ذهابًا وإيابًا إلى المحافظات الأخرى لقضاء الإجازة مع الأهل والأقارب.

كما أشار إلى المتابعة الدقيقة لحركة السير على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي شهد كثافات متوسطة في بعض القطاعات، مع تكثيف الخدمات المرورية ووسائل المراقبة لضبط المخالفات، وعلى رأسها تجاوز السرعات المقررة.