جنايات القاهرة تحكم على المتهم بتعاطي المواد المخدرة أعلى كوبري أكتوبر | تفاصيل

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، حيثيات حكمها بمعاقبة سائح كويتي بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة ومحاولة الهرب والتعدي على قوة أمنية أعلى كوبري أكتوبر.

حيثيات المحكمة

ذكرت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة اتهمت عبد الوهاب فيصل عذاب، كويتي الجنسية، بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (الكوكايين وأحد مشتقات الفينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واستعمل القوة والعنف ضد موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، بحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظائفهم، من خلال التعدي عليهم وإحداث إصابات باستعمال مركبته رقم (ج ف هـ / 3529)، بقصد الفرار.

وأوضحت المحكمة أن المتهم قاد المركبة تحت تأثير المواد الكحولية والمخدرة، ما أسفر عن إصابة الشهود من الأول حتى الثالث، وأتلف عمدًا أحد الممتلكات العامة المخصصة للنفع العام، وهو الفاصل الحديدي أعلى كوبري قصر النيل والحاجز الحديدي أعلى الكوبري التابع للإدارة العامة لمرور القاهرة، وفق ما ورد بالتحقيقات، وأحيل المتهم للمحاكمة طبقًا للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.

وأكدت المحكمة، مستندة إلى أوراق القضية والتحقيقات وجلسات المحاكمة، أنه عند مباشرة الشاهد الأول لمهامه، أبصر المتهم يقود مركبة تحمل رقم (ج ف هـ 3529 جمرك) وبها مخالفات مرورية، فاستوقفه، وتبين له انتهاء ترخيص السيارة. وحال ذلك لاذ المتهم بالفرار، وتم استيقافه مرة ثانية وطلبت منه الأوراق الثبوتية، لكنه فر مرة أخرى محدثًا تلفيات بالفاصل الحديدي للكوبري، واصطدم أثناء ذلك بمركبة الشاهدة الرابعة محدثًا تلفيات، وأصاب الشاهد الثاني أثناء محاولة استيقافه.

تمكن المتهم من الهروب إلى أعلى كوبري السادس من أكتوبر، وحاول الشاهد الثالث استيقافه بفتح باب المركبة، فأمسك المتهم بيده مما أدى لإصابته، إلا أنه تم ضبطه، وتبين تفوح منه رائحة كحولية، وعُثر على العملة الورقية الملفوفة بداخلها آثار لجوهر مخدر، وعلبتان وزجاجة كحول، وأقر المتهم بحيازتها للتعاطي.

وكشفت الحيثيات أن الواقعة ثبوتها يستند إلى أقوال الشهود وهم: أحمد حمدي جاد (نقيب شرطة بقسم شرطة مرور قصر النيل)، هاني السيد (أمين ثان شرطة مرور)، عمر محمد توفيق (نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة)، نهى حنفي (ربة منزل)، ومهند أبو سحلي (ضابط مباحث قسم شرطة قصر النيل).