أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري،  تفاصيل نشرة مرور اليوم الخميس، موضحًا أن اليوم يشهد إجازة رسمية للبنوك فقط، في حين تعمل باقي المصالح الحكومية بكامل طاقتها، وهو ما انعكس على الحالة المرورية في الشارع.

وأشار إلى أن الحركة المرورية سادت عليها كثافات خفيفة إلى متوسطة على معظم المحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالتزامن مع انتشار خدمات مرورية مكثفة مدعومة بالأوناش والمعدات والفرق الفنية، لضمان سيولة الحركة وسرعة التعامل مع أي أعطال أو معوقات تعوق سير السيارات على مدار اليوم.

وأضاف الخبير المروري أن هناك تنسيقًا تامًا ومستمرًا بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، لمتابعة خطوط السير على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، تزامنًا مع توجه المواطنين ذهابًا وإيابًا إلى المحافظات المختلفة لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية وعطلة نهاية الأسبوع مع الأهل والأقارب.

وأوضح اللواء أحمد هشام، أنه تم تعزيز وتكثيف الخدمات المرورية على الطرق السريعة من خلال مجموعات الدراجات البخارية، والدوريات الرباعية، والأكمنة الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

كما أشار إلى المتابعة المستمرة للحالة الجوية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والساحلية والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح قد تصل سرعتها إلى 30 كيلومترًا في الساعة، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر وتهدئة السرعات، خاصة خلال الفترة من الثانية صباحًا وحتى التاسعة صباحًا.

ولفت الخبير المروري إلى أنه تم تعزيز جميع مناطق الأعمال بعلامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه قائدي المركبات إلى الطرق والمحاور البديلة، والابتعاد عن مناطق الإصلاحات لتفادي حدوث أي تكدسات أو اختناقات مرورية، سواء على الطرق السطحية أو أعلى الكباري داخل القاهرة الكبرى.

وفي السياق ذاته، أوضح أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لحركة السيارات القادمة والمتجهة إلى القاهرة عبر الطرق السريعة، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية بمحيط المتنزهات، ودور السينما، ومناطق وسط المدينة، وكورنيش النيل، والحدائق العامة والخاصة، والمناطق السياحية والدينية والفنادق، لمنع الانتظار الخاطئ وتوجيه السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة.

واختتم اللواء أحمد هشام، تصريحاته بالتأكيد على تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الكنائس لتأمين الحركة ومنع التكدسات، وتسهيل وصول المصلين والزائرين، مشددًا على أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم لتحقيق الانضباط المروري الكامل وضمان سيولة الحركة.

