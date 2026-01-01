أوهمها بلمة الأصدقاء.. رجل أعمال ينتهك جسد سيدة تحت تهديد السلاح

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حجز رجل أعمال ٢٤ ساعة على ذمة التحريات حول اتهامه بالتعدي على سيدة تحت تهديد السلاح بعد دعوة وهمية على الغداء.

كما أمرت النيابة بعرض السيدة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد ما لحق بها من إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة بتحرير ربة منزل محضر أفادت فيه بتضررها من رجل أعمال يبلغ من العمر 30 عامًا، تربطها به علاقة صداقة.

وذكرت السيدة في محضر الشرطة أن المتهم دعاها لتناول وجبة غداء برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل منزله، إلا أنها فوجئت عند وصولها بعدم وجود أي أشخاص سواه، وأشهر سلاحًا أبيض في وجهها وانتهك جسدها تحت تهديد السلاح.

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم. وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.