تفاصيل جديدة في قضية أطـ.فال اللبيني.. استغلال ظروف الأم وخداعها بالزواج

تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة مالك محل أدوية بيطرية وشريكه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أطفال اللبيني"، والمتهمين بقتل 3 أطفال ووالدتهم.

وكشف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أن المتهم خطط بدقة لإنهاء حياة المجني عليها وأطفالها، مستغلاً ظروفها الأسرية وثقتها فيه، حيث أقنع الزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية لفترات متقطعة، متعهداً بالزواج منها في حال طلاقها، وتوفير مسكن كريم لها ولأطفالها، وعولهم وتأمين حياتهم.

وأوضح ممثل النيابة أن الزوجة صدقت الوعود الزائفة، بينما استولى المتهم على أموالها بزعم سد احتياجاتها ورفض تنفيذ أي من التزاماته، ما دفعها لمواجهته وتهديده بكشف علاقته غير المشروعة.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم دبر مخططه للانتقام، مستغلاً عمله كمالك لمحل أدوية بيطرية، حيث حصل على مواد سامة شديدة الخطورة مثل "أومبيت تكسر" وحبوب الغلة القاتلة، لتنفيذ الجريمة.

وكانت نيابة جنوب الجيزة قد أحالت المتهم "أحمد.م" إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والتزوير في أوراق حكومية، وإخفاء الجثث، وحيازة عقاقير طبية كيميائية.