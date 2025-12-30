وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير

وصل منذ قليل اللاعب رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، وذلك استعدادًا لحضور رابع جلسات محاكمته في قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بامتحانات معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، حيث من المقرر النطق بالحكم اليوم في القضية.

وتنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، التي انعقدت بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، بجلسة اليوم للنطق بالحكم.

إحالة المتهمين

وأحالت النيابة العامة المتهمين: يوسف م س ي السن 22 عامل بمقهى مقیم بمساكن المحمودية المقطم - القاهرة، ومحمد إ ع ع السن 37 مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق مقيم بقرية الشباب مركز البدرشين - الجيزة، ورمضان ص ر أ السن 28، لاعب كرة قدم ومقيم - بالم هيلز - القطامية - القاهرة، وطارق م م ص السن 45 - مالك مقهي - مقيم 7 - قطعة 6075 - المقطم - القاهرة، لأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر المتهمين جميعًا بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرًا في محرر رسمي وهو كراسات إجابات امتحانات مواد الفرقة الدراسية الثالثة والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وقد قام المتهم الأول بتحريرها والتوقيع على تلك المحررات أنفه البيان بتوقيع نسبه زورًا للمتهم الثالث، وكان ذلك باشتراك كل من المتهمين من الثاني وحتى الرابع عن طريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن أمدوا المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحه وهي إثبات قيام المتهم الثالث بحضور وأداء امتحانات الفرقة الثالثة بشعبة الدراسات السياحية بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.