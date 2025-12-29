قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع شخص إثر انقلاب ملاكي واحتراقها بالقليوبية.. صور

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

لقي شخص مصرعه إثر اشتعال النيران بسيارته الملاكي بطريق شبرا - بنها الحر في محافظة القليوبية، قبل الكارتة في اتجاه القاهرة، وجرى نقل الجثة للمستشفى قليوب وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغا بالواقعة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بسيارة ملاكي خلال سيرها على طريق شبرا - بنها الحر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين مصرع قائد السيارة وتفحم جثمانه، وتحمل السيارة رقم 5851 ن ف، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

