اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير

تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وذلك للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوى، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

تفاصيل محاكمة رمضان صبحي

شهدت جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في تهمة التزوير بمحررات رسمية، تقديم دفوع المحامي الخاص بالمتهم الأول، والتي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي، وغياب أركان الجريمة محل الاتهام.

وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم محامي اللاعب، فيما تغيب محامي المتهم الرابع عن الجلسة.

كما شهد المحكمة، فض الأحراز المتعلقة بالقضية، وقدمت هيئة الدفاع دفوعها.

وواجهت المحكمة، المتهمين، بالتُّهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، ومن بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم.