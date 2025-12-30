قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
إبراهيم الهواري

تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في محكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وذلك للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوى، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر علي.

تفاصيل محاكمة رمضان صبحي

شهدت جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين في تهمة التزوير بمحررات رسمية، تقديم دفوع المحامي الخاص بالمتهم الأول، والتي ارتكزت على انتفاء القصد الجنائي، وغياب أركان الجريمة محل الاتهام.

وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم محامي اللاعب، فيما تغيب محامي المتهم الرابع عن الجلسة.

كما شهد المحكمة، فض الأحراز المتعلقة بالقضية، وقدمت هيئة الدفاع دفوعها.

وواجهت المحكمة، المتهمين، بالتُّهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، ومن بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم.

