اتساع الفجوة بين الأبناء والآباء.. شباب يكشفون الأسباب

دخل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، في نقاش مع أحد الشباب عن اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء داخل الأسرة المصرية، وضعف التواصل بين الطرفين.

وقال أحد الشباب، خلال برنامج "نور الدين والشباب"، إن هروب الأبناء من “السفرة” لا يكون غالبًا بسبب الانشغال فقط، بل بسبب الجو النفسي المصاحب لها، قائلاً: بعض الأبناء يشعرون بعدم الراحة أثناء الجلوس، نتيجة المشاحنات أو كثرة التعليقات والانتقادات، وهو ما يحول اللقاء العائلي من مساحة أمان إلى مساحة توتر.

وأشار إلى أن استمرار النقد للأبناء يجعلهم ينفرون تدريجيًا من التجمعات العائلية، مؤكدًا أن الخطاب يجب أن يتوجه إلى الآباء بضرورة احتواء الأبناء وضمّهم عاطفيًا، لا معاملتهم كمادة للمحاسبة الدائمة، لأن ذلك يعزز بر الوالدين والحميمية داخل الأسرة.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الشريعة شددت على بر الأبناء بوالديهم، لأن طبيعة قلب الوالدين ممتلئة أصلًا بالشفقة والخوف على أبنائهم، وهو خوف بدافع المصلحة لا بدافع السيطرة أو التقييد.

وتطرقت الحلقة إلى جانب آخر من الخلافات الأسرية، حيث أشار بعض المشاركين إلى رفض الأبناء لما يعتبرونه “سلطة مطلقة” داخل المنزل، مثل تفتيش الهواتف الشخصية، معتبرين أن المشكلة ليست في مبدأ النصيحة، بل في الشعور بأن بعض الآباء يتعاملون مع الأبناء باعتبار الطاعة حقًا مكتسبًا دون مساحة للخصوصية.

واختتم النقاش بالتأكيد على أن الأزمة ليست صراعًا بين جيلين، بل سوء فهم متبادل؛ فالآباء يتحركون بدافع الخوف والقلق، بينما يسعى الأبناء إلى الاستقلال والخصوصية، والحل يكمن في الحوار الهادئ وتغيير أسلوب التواصل داخل الأسرة.