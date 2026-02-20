قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

اتساع الفجوة بين الأبناء والآباء.. شباب يكشفون الأسباب

محمد شحتة

دخل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، في نقاش مع أحد الشباب عن اتساع الفجوة بين الآباء والأبناء داخل الأسرة المصرية، وضعف التواصل بين الطرفين.

وقال أحد الشباب، خلال برنامج "نور الدين والشباب"، إن هروب الأبناء من “السفرة” لا يكون غالبًا بسبب الانشغال فقط، بل بسبب الجو النفسي المصاحب لها، قائلاً:  بعض الأبناء يشعرون بعدم الراحة أثناء الجلوس، نتيجة المشاحنات أو كثرة التعليقات والانتقادات، وهو ما يحول اللقاء العائلي من مساحة أمان إلى مساحة توتر.

الشباب في الحلقة

وأشار إلى أن استمرار النقد للأبناء يجعلهم ينفرون تدريجيًا من التجمعات العائلية، مؤكدًا أن الخطاب يجب أن يتوجه إلى الآباء بضرورة احتواء الأبناء وضمّهم عاطفيًا، لا معاملتهم كمادة للمحاسبة الدائمة، لأن ذلك يعزز بر الوالدين والحميمية داخل الأسرة.

وأكد الدكتور علي جمعة، أن الشريعة شددت على بر الأبناء بوالديهم، لأن طبيعة قلب الوالدين ممتلئة أصلًا بالشفقة والخوف على أبنائهم، وهو خوف بدافع المصلحة لا بدافع السيطرة أو التقييد.

وتطرقت الحلقة إلى جانب آخر من الخلافات الأسرية، حيث أشار بعض المشاركين إلى رفض الأبناء لما يعتبرونه “سلطة مطلقة” داخل المنزل، مثل تفتيش الهواتف الشخصية، معتبرين أن المشكلة ليست في مبدأ النصيحة، بل في الشعور بأن بعض الآباء يتعاملون مع الأبناء باعتبار الطاعة حقًا مكتسبًا دون مساحة للخصوصية.

واختتم النقاش بالتأكيد على أن الأزمة ليست صراعًا بين جيلين، بل سوء فهم متبادل؛ فالآباء يتحركون بدافع الخوف والقلق، بينما يسعى الأبناء إلى الاستقلال والخصوصية، والحل يكمن في الحوار الهادئ وتغيير أسلوب التواصل داخل الأسرة.

الأبناء الآباء علي جمعة مفتي الجمهورية تفتيش الهواتف السلطة الأبوية

محمد عادل إمام
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
