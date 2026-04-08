متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

تحدث متلازمة الأرز المقلي نتيجة بكتيريا تُعرف باسم Bacillus cereus، وهذه البكتيريا المجهرية تفضل العيش على الأطعمة النشوية مثل الأرز والمكرونة، لكنها قد توجد تقريبًا في أي نوع من الطعام.

كل ما تحتاجه هذه البكتيريا هو الوقت ودرجة الحرارة غير المناسبة، وطهي الأرز وتركه لفترة ثم إعادة تسخينه يخلق بيئة مثالية لنمو هذه البكتيريا، حيث أن هذه البكتيريا قادرة على تحمل درجات حرارة مرتفعة، حتى أثناء التسخين في الميكرويف أو القلي السريع.

ولا يقتصر الخطر على الأرز فقط، بل قد تؤثر هذه البكتيريا أيضًا على:

-المكرونة.

-اللحوم.

-الخضروات المطهية.

تشبه أعراض متلازمة الأرز المقلي أعراض التسمم الغذائى عمومًا، وتشمل:

-الإسهال

-الحمى

-الغثيان

-ألم وتقلصات البطن

-القئ

الحالات الخفيفة، يمكن التعافي في المنزل من خلال:

-لا تتناول أدوية إيقاف الإسهال إلا إذا أوصى بها الطبيب، لأن هذه الأدوية قد تمنع الجسم من التخلص من الجراثيم أو السموم، مما قد يطيل مدة المرض.

-شرب السوائل بكميات صغيرة ومتكررة (مثل الماء، والشوربة، ومحاليل الأملاح).

-الراحة لمساعدة الجسم على التعافي.

كيف يمكن الوقاية منها؟

ليس من الضروري التوقف عن تناول الأرز أو بقايا الطعام، لكن يجب اتباع قواعد السلامة الغذائية:

-حفظ الأرز والمكرونة غير المطهية في مكان بارد وجاف.

-غسيل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الطعام.

-طهي الطعام جيدًا.

-تناول الطعام فور تحضيره.

-عدم ترك الطعام المطهي خارج الثلاجة لأكثر من: ساعتين (أو ساعة واحدة في الأجواء الحارة).

-تبريد بقايا الطعام سريعًا في علب ضحلة ووضعها في الثلاجة.

-إعادة التسخين جيدًا حتى تصل الحرارة إلى 73.8 درجة مئوية.

-عدم إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة.

-التخلص من الطعام بعد يومين حتى لو تم حفظه في الثلاجة.