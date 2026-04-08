الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

رنا عصمت

تحدث متلازمة الأرز المقلي نتيجة بكتيريا تُعرف باسم Bacillus cereus، وهذه البكتيريا المجهرية تفضل العيش على الأطعمة النشوية مثل الأرز والمكرونة، لكنها قد توجد تقريبًا في أي نوع من الطعام.

كل ما تحتاجه هذه البكتيريا هو الوقت ودرجة الحرارة غير المناسبة، وطهي الأرز وتركه لفترة ثم إعادة تسخينه يخلق بيئة مثالية لنمو هذه البكتيريا، حيث أن هذه البكتيريا قادرة على تحمل درجات حرارة مرتفعة، حتى أثناء التسخين في الميكرويف أو القلي السريع.

ولا يقتصر الخطر على الأرز فقط، بل قد تؤثر هذه البكتيريا أيضًا على:

-المكرونة.

-اللحوم.

-الخضروات المطهية.

تشبه أعراض متلازمة الأرز المقلي أعراض التسمم الغذائى عمومًا، وتشمل:

-الإسهال

-الحمى

-الغثيان

-ألم وتقلصات البطن

-القئ

الحالات الخفيفة، يمكن التعافي في المنزل من خلال:

-لا تتناول أدوية إيقاف الإسهال إلا إذا أوصى بها الطبيب، لأن هذه الأدوية قد تمنع الجسم من التخلص من الجراثيم أو السموم، مما قد يطيل مدة المرض.

-شرب السوائل بكميات صغيرة ومتكررة (مثل الماء، والشوربة، ومحاليل الأملاح).

-الراحة لمساعدة الجسم على التعافي.

كيف يمكن الوقاية منها؟

ليس من الضروري التوقف عن تناول الأرز أو بقايا الطعام، لكن يجب اتباع قواعد السلامة الغذائية:

-حفظ الأرز والمكرونة غير المطهية في مكان بارد وجاف.

-غسيل اليدين جيدًا قبل التعامل مع الطعام.

-طهي الطعام جيدًا.

-تناول الطعام فور تحضيره.

-عدم ترك الطعام المطهي خارج الثلاجة لأكثر من: ساعتين (أو ساعة واحدة في الأجواء الحارة).

-تبريد بقايا الطعام سريعًا في علب ضحلة ووضعها في الثلاجة.

-إعادة التسخين جيدًا حتى تصل الحرارة إلى 73.8 درجة مئوية.

-عدم إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة.

-التخلص من الطعام بعد يومين حتى لو تم حفظه في الثلاجة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

جانب من القافلة الدعوية

أمين مجمع البحوث يشهد انطلاق قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً إلى شلاتين ومدن البحر الأحمر

علامات قبول التوبة

هل يقبل الله توبة مرتكب الكبائر وما علامات القبول؟.. أمين الفتوى يجيب

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرحب بوقف الحرب على إيران وتجنيب المدنيين ويلات الحروب

بالصور

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

غير الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث لو تناولت السلمون في شم النسيم

السلمون
السلمون
السلمون

في الذكرى الـ 56.. محافظ الشرقية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف سيارات الأجرة الجديد بالحسينية بمساحة 216 مترا

موقف
موقف
موقف

فيديو

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد