شركة المحطات المائية.. حملات تفتيش لمنع استخدام الكاتيل

تواصل شركة المحطات المائية برئيس المهندس هشام كمال تنفيذ التعليمات الخاصة بترشيد الكهرباء وضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام الأمثل للكهرباء داخل مواقع العمل المختلفة.

واتخذ قطاع السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس عصام عثمان- رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، عددا من الإجراءات التنظيمية لضبط استهلاك الطاقة، حيث أصدر " عثمان " تعليماته بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع قطاعات وإدارات الشركة لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بعدم استخدام الغلايات الكهربائية "الكاتيل" داخل المكاتب وأماكن العمل لما تمثله من أحمال كهربائية إضافية قد تؤثر على كفاءة الاستخدام فضلًا عن ما قد تسببه من مخاطر تتعلق بالسلامة والصحة المهنية .

وتستهدف هذه الحملات ضبط المخالفات المتعلقة باستخدام الغلايات الكهربائية واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المخالفين والتي تشمل تحرير محاضر إدارية وإحالة المخالفين للتحقيق، وذلك في إطار تطبيق اللوائح المنظمة والحفاظ على الانضباط داخل بيئة العمل .

وأكد قطاع السلامة والصحة المهنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع مستوى السلامة داخل مواقع العمل، مشددًا على ضرورة التزام جميع العاملين بالتعليمات الصادرة والتعاون الكامل مع لجان التفتيش بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مقدرات الشركة .

تأتي هذه الاجراءات دعمًا لتوجهات الدولة في ترشيد الطاقة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مشددة على أهمية التزام جميع العاملين وتحملهم المسؤولية للحفاظ على الموارد وضمان استدامتها.