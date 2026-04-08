قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

حسمت لجنة الحكام الجدل حول قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعدم احتساب ركلة جزاء للقلعة الحمراء في المباراة التي أقيمت أمس.

وأوضحت ناقدة رياضية عبر حسابها على فيسبوك أن أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، عرض لقطة من دوري أجنبي على مجموعة الحكام لمقارنتها بحالة مباراة الأهلي وسيراميكا، مشيرًا إلى أن الحالة مشابهة للّقطة الأجنبية، وأنه «لا توجد مخالفة هنا، وقرار الحكم صحيح، وتدخل الـVAR كان خاطئًا».

الوقت بدل الضائع يشعل الجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا

شهدت دقائق الوقت بدل الضائع توترًا كبيرًا على الصعيد التحكيمي، بعد مطالبة الأهلي بركلة جزاء إثر لمسة يد على لاعب سيراميكا، وتم اللجوء لتقنية الفيديو، بينما راجع حكم اللقاء محمود وفا للواقعة وأكد عدم وجود ركلة جزاء، ما أثار موجة من النقاشات بين الإعلاميين والمحللين الرياضيين.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل مع سيراميكا بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت امس الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.