غير الرنجة والفسيخ.. ماذا يحدث لو تناولت السلمون في شم النسيم

يعد سمك السلمون من أشهر المأكولات البحرية التي يمكن تناولها خلال احتفالات شم النسيم خاصة بين غير محبي الرنجة والفسيخ.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم فائدة من فوائد سمك السلمون الصحية.

يعزز صحة القلب



تعتبر الأحماض الدهنية اوميجا 3 مفيدة للقلب لأنها قد تخفض ضغط الدم ، وتقلل من الدهون الثلاثية ، وتقلل من الكوليسترول "الضار" .

يمكن أن تحمي أحماض أوميجا 3 الموجودة في سمك السلمون قلبك، خاصة عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوسطي أو نباتي .

يعزز وظائف الدماغ

إن إضافة كمية صغيرة من سمك السلمون إلى نظامك الغذائي قد تساعد في التفكير والذاكرة ، أو ما يسميه الأطباء "الوظيفة الإدراكية".

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثيرات مضادة للالتهابات وقد تساعد في الشيخوخة المعرفية.

تشير الأبحاث إلى أن تناول المزيد من أحماض أوميجا-3 الدهنية قد يُقوّي الحُصين ، وهو منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتعلم، إضافةً إلى ذلك، يواصل الخبراء دراسة تأثير تناول الأسماك على تطور الخرف ومرض الزهايمر .

يحسن الصحة النفسية



توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول حصتين من السمك أسبوعياً، لكن تشير الأبحاث إلى أن تناول حصة واحدة أسبوعياً من سمك السلمون يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، وخاصة لدى النساء .

كما أن سمك السلمون غني أيضاً بفيتامين د، الذي أظهرت الأبحاث أنه ضروري للصحة العقلية ويمكن لفيتامين د أن يساعد في تحسين المزاج العام وتنظيم النوم".

يزيد من كتلة العضلات

يحتوي سمك السلمون على البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي عناصر مهمة لنمو العضلات وتشير الأبحاث إلى أن تناول حصتين من سمك السلمون أسبوعياً يمكن أن يزيد بشكل ملحوظ من كتلة العضلات .

سمك السلمون مصدر كامل غني بالعناصر الغذائية والبروتين، إنه خيار رائع للمساعدة في بناء العضلات.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

لا يوجد طعام واحد يحميك من السرطان ولكن الدراسات تُظهر أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من سمك السلمون تزداد لديهم الحماية من سرطان القولون والمستقيم .

لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، لكن زومبانو يقول إن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن سمك السلمون يتمتع بخصائص وقائية ضد السرطان، فهو غني بمضادات الأكسدة ، التي قد تساعد في:

يحمي الخلايا من التلف

تقليل الالتهاب

يقلل خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام

يدعم عظامًا قوية

توفر حصة واحدة من سمك السلمون أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د ورغم أن فيتامين د ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن صحة العظام، إلا أنه يساعد على نقل الكالسيوم إلى العظام.

يُعدّ فيتامين د ضرورياً لامتصاص الكالسيوم، وصحة العظام، والوقاية من هشاشة العظام ويُعتبر سمك السلمون طريقة طبيعية لضمان حصولك على كمية كافية من فيتامين د.