الشاور الأخير .. كواليس مصرع طالبة أثناء الاستحمام في الهرم

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع طالبة داخل مسكنها بمنطقة الهرم، إثر تعرضها للاختناق أثناء الاستحمام.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، وتوفيت نتيجة استنشاق بخار كثيف داخل الحمام، ما أدى إلى فقدانها الوعي ووفاتها في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، فيما تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرّف النيابة العامة.

وقرّرت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، لبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

كما كلّفت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.