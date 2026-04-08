إحالة دعوى اتهام اليوتيوبر موسلفا ضد إعلامية بسرقة برنامجه للخبراء

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من اليوتيوبر "موسيلفا" ضد اعلامية في اتهامها بسرقة فكرة برنامج يقدمه الأول على منصة رقمية، لمصلحة الخبراء لتحديد الضرر الواقع على مقيم الدعوى من عدمه.

وتقدم المحامي عبدالله منصور وكيلًا عن اليوتيوبر موسلفيا بمذكرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى التي حملت رقم 1761 لسنة 17 ق اقتصادية، يتهم فيها إعلامية، بسرقة برنامجه الفكري المعروف باسم عَ المسرح والذي كان يعرض على منصات التواصل الاجتماعي قبل دخوله السجن

وجاء في تحقيقات الدعوى رقم 1761 أن البلوجر محمد علي المعروف بـ موسيلفا هو مبتكر وصاحب فكرة برنامج "على المسرح" ويقدمه عبر قنواته بمواقع التواصل الاجتماعي