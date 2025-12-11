دخلت السجن وخرجت لقيت برنامجي اتسرق.. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نظر الدعوى المدنية رقم 1761 المقامة من البلوجر موسيلفا ضد الإعلامية منى عبدالوهاب لاتهامها بسرقة فكرة وبرنامج كان يقدمه عبر منصاته الرقمية، إلى 2 فبراير المقبل وفي تلك السطور نرصد لكم تفاصيل الأزمة

وكشفت التحقيقات أن اليوتيور محمد علي عبد الرؤوف صالح الشهير بـ موسيلفا أنه صاحب فكرة ومبتكر برنامج على المسرح وهو محتوى فني قدمه عبر قناته على يوتيوب—التي تضم أكثر من مليون مشترك—إلى جانب فيسبوك وتيك توك، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق انتشارًا واسعًا في مصر والعالم العربي، ووصلت مشاهداته إلى الملايين.

تفاصيل القضية

وقال موسيلفا أن البرنامج كان مصدر دخل ثابت له، قبل أن يتم القبض عليه في 7 مارس 2024 بتهمة نشر أخبار كاذبة، ليقضي ثلاثة أشهر محبوسًا على ذمة القضية، قبل أن يحصل على البراءة في 25 مايو 2024 ويخرج من محبسه في 29 مايو من العام ذاته.

وعقب خروجه فوجئ بتقديم المذيعة منى محمد علي عبد الوهاب برنامجًا يحمل نفس الاسم على المسرح على إحدى القنوات، وبنفس شعار برنامجه ولون الستارة الحمراء التي كان يعتمدها في تصوير حلقاته، فضلًا عن تناولها نفس الموضوعات والفنانين والأسئلة التي كان يطرحها.

محامي البلوجر موسيلفا

وتقدم المحامي عبدالله منصور وكيلًا عن اليوتيوبر موسلفيا بمذكرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى التي حملت رقم 1761 لسنة 17 ق اقتصادية، يتهم فيها الإعلامية منى عبدالوهاب، بسرقة برنامجه الفكري المعروف باسم عَ المسرح والذي كان يعرض على منصات التواصل الاجتماعي قبل دخوله السجن

وجاء في تحقيقات الدعوى رقم 1761 أن البلوجر محمد علي المعروف بـ موسيلفا هو مبتكر وصاحب فكرة برنامج "على المسرح" ويقدمه عبر قنواته بمواقع التواصل الاجتماعي

براءة مو سيلفا في قضية نيرة أشرف

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية برأت التيك توكر "محمد علي" المعروف بـ"مو سيلفا" في قضية طالبة جامعة العريش نيرة صلاح، بتهمة نشر أخبار كاذبة

كانت محكمة جنايات شمال سيناء، المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية، قد قضت بالحبس 3 سنوات للمتهمين بإنهاء حياة نيرة صلاح طالبة العريش، ومصادرة الهواتف المحمولة، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

وأحالت النيابة العامة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

