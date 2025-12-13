رامي إمام يكشف تفاصيل تعاونه مع والده عادل إمام

تحدث المخرج رامي إمام عن بعض التفاصيل الخاصة بالزعيم عادل إمام وتطرق الى أعماله الفنية كاشفا عدد من التفاصيل التى يعلن عنها لأول مرة وذلك خلال لقاء له مع الإعلامي عبد العزيز أحمد على قناة الظفرة.

وقال رامي إمام: أنا عملت أعمال كتير منها أمير الظلام، وجميع المسلسلات اللي فيها أكشن ودراما، لكن دايمًا لما الناس توقفني في الشارع تسألني عن غبي منه فيه، وفين الجزء التاني، وكمان فيلم 1/8 دستة أشرار، الفيلم ده من أحلى الأفلام اللي قريبة لقلبي، التجميعة دي مكنتش متواجدة سنة 2006، وكان فيه روح حلوة، والأجواء واللوكيشنز كانت حلوة، وياسمين عبد العزيز إنها تقول نجيب نيكول سابا تبقى موجودة علشان تضيف كفنانة في ناحية الجمال البلدي اللي بتلعبه.

رامي إمام يتحدث عن تعاونه مع والده عادل إمام

وأما عن تعاونه مع والده عادل إمام فى عدد كبير من أعماله أكد رامي إمام على أن العمل مع عادل إمام لا يختلف كثيرا عن العمل مع مجموعة النجوم الكبار، مضيفا: لأن في الأول وفي الآخر كل فنان ليه توجه وفكر معين، هو أبسط واحد موجود في اللوكيشن، وبيتقبل توجهات المخرج، وبييجي بدري، وتجربتي معاه الناس كلها تشهد عليها، والعراف من أحلى الأعمال، والناس في الشارع بتكلمني عن صاحب السعادة قد إيه مأثر فيهم.

وأوضح رامي إمام : بحب أشوف لوالدي فيلم “المشبوه”، ده من أكتر الأفلام اللي بحبها، لأني عارف كواليسه وإزاي كان تحدي إن والدي يعمله، وصعب النهاردة تجمع بين سعاد حسني وعادل إمام، الأداء التمثيلي ده حاجة تتدرس، وأتمنى أعمل له ريميك.

رامي إمام يتحدث عن تجربته مع هشام ماجد

وقال رامي إمام عن فيلم “البحث عن فضيحة” الذى يتعاون فيه مع الفنان هشام ماجد: هشام ماجد بنعمل مع بعض البحث عن الفضيحة، هو حبيبي ومحترم وبيحترم شغله وهادي، ووالدي عادل إمام رحب بالتجربة، وهي مهمة أوي وليا على المستوى الشخصي إننا نعرف الجيل الجديد بأفلامنا والتراث الفني القديم.

وعن أعماله الجديدة، أشار إلى أنه يستعد لتقديم مسلسل عودة التلفزيون مع المؤلف يوسف معاطي، وهو موضوع مهم وجديد، ومن المقرر عرضه بعد رمضان، ويعد عودة له بعد غياب 5 سنوات.