شاهد.. هشام ماجد بصحبة هنا شيحة في أحدث ظهور

شارك الفنان هشام ماجد، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر هشام ماجد، بصحبة الفنانة هنا شيحة، وعلق على الصورة: “صباح الهنا”.

هشام ماجد وهنا شيحة

وكشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح فيلم “إكس مراتي”، من بطولة الفنان هشام ماجد.

ومن المقرر طرح فيلم “إكس مراتي” عبر منصة نتفليكس يوم 16 من الشهر الجاري.

ويدور فيلم “إكس مراتي” في إطار اجتماعي كوميدي حول دكتور نفسي يكتشف أن زوجته كانت متزوجة من شخص يمارس البلطجة، وحصلت على حكم قضائي بالطلاق منه، وعقب خروجه من السجن يبدأ في البحث عنها ومحاولة إعادتها إلى عصمته.

ورغم عرضه في السينما، تطرح المنصة فيلم “إكس مراتي” قريبًا.