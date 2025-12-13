4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كأس العرب
أسدل الستار، على منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليًا في دولة قطر، بعد مواجهات قوية ومثيرة حسمت هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، في نسخة تشهد مستوى فنيًا مرتفعًا وتنافسًا كبيرًا بين المنتخبات العربية.

المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي

نجحت أربعة منتخبات في حجز بطاقاتها إلى الدور نصف النهائي، وهي: المغرب، السعودية، الأردن، والإمارات، بينما غادرت منتخبات أخرى البطولة من الدور ربع النهائي بعد مباريات حماسية امتدت في بعضها إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.
مواجهات الدور نصف النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الإثنين 15 ديسمبر الجاري، حيث جاءت المواجهات على النحو التالي:

  • المغرب × الإمارات
  • السعودية × الأردن

وتنتظر الجماهير العربية مواجهات من العيار الثقيل، خاصة في ظل التقارب الكبير في المستوى بين المنتخبات الأربعة.

مشوار منتخب المغرب

تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب الفوز على السعودية (1-0) وجزر القمر (3-1)، والتعادل مع عمان بدون أهداف. وواصل “أسود الأطلس” مشوارهم المميز بتخطي منتخب سوريا في ربع النهائي بهدف نظيف، ليبلغوا نصف النهائي بثبات وقوة.

تألق الإمارات والأردن والسعودية

جاء تأهل منتخب الإمارات إلى نصف النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، قبل أن يتفوق على الجزائر بركلات الترجيح (7-6) بعد تعادل مثير (1-1).

أما منتخب الأردن، فقد قدم أداءً استثنائيًا بتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ثم فاز على العراق بهدف نظيف في ربع النهائي.

في المقابل، حجز منتخب السعودية مقعده في نصف النهائي عقب الفوز على فلسطين بنتيجة (2-1) بعد اللجوء للأشواط الإضافية، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة


 

