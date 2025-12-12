قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ نصف مليون جنيه .. سعر إطلالة عمرو دياب في حفل الكويت
عمرو أديب: مصر محتاجة أمل وإنتاج جديد يعبر عن الناس
بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده
بعد أزمته .. نجم ليفربول يمدح صلاح : يساعدنا كثيرا
لايبزيج يخسر بثلاثية من يونيون برلين في الدوري الألماني
بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يخسر برباعية من أنجيه في الدوري الفرنسي
«أهلي 2008» يخسر أمام منتخب اليابان للناشئين بركلات الترجيح وديا
قصة وفاة فنانة مشهور بعد منع ابنتها من السفر
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ 25 جنيها فقط.. ما هي؟
بعد لقاء سري مع نجم ليفربول السابق.. ما وجهة محمد صلاح القادمة؟
سرقت برنامجي وأنا محبوس .. موسيلفا يتهم مذيعة شهيرة بالسرقة
لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد أحمد حسن: يستمعون إليك في مشارق الأرض ومغاربها
بركلات الترجيح .. الإمارات تفوز على الجزائر وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات
مجدي سلامة

فاز منتخب الإمارات على نظيره الجزائر، بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في إطار ربع نهائي كأس العرب.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل بينهما، بنتيجة 1-1.

سجل هدف الجزائر اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 46، فيما سجل هدف الإمارات اللاعب برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 64.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: فريد شعال

خط الدفاع: حليمية، أشرف عبادة، عبد القادر بدران، هواري بعوش.

خط الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، ياسين بن زية.

خط الهجوم: ياسين براهيمي، رضوان بركان، عادل بولبينة.

جاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ماركوس ميلوني، لوكاس بيمينتا، ساسا إيفكوفيتش، روبن أمارال.

خط الوسط: يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، ماجد راشد.

خط الهجوم: يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس.

وسيواجه منتخب الإمارات نظيره المغرب، في نصف نهائي البطولة.

الجزائر كأس العرب الإمارات

