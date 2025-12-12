قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر
الإليزيه: اجتماع باريس بشأن أوكرانيا لن ينعقد
جوائز مليون و50 ألف جنيه.. «عائلة سعد» تحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة القرآن
30 دقيقة .. إنبي يتقدم على الأهلي في كأس عاصمة مصر
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب

الجزائر
الجزائر
مجدي سلامة

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر والإمارات، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار ربع نهائي كأس العرب.


وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:


حراسة المرمى: فريد شعال
خط الدفاع: حليمية، أشرف عبادة، عبد القادر بدران، هواري بعوش.
خط الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، ياسين بن زية.
خط الهجوم: ياسين براهيمي، رضوان بركان، عادل بولبينة.
جاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:
حراسة المرمى: حمد المقبالي.
خط الدفاع: ماركوس ميلوني، لوكاس بيمينتا، ساسا إيفكوفيتش، روبن أمارال.
خط الوسط: يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، ماجد راشد.
خط الهجوم: يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس.

الجزائر والإمارات الجزائر كأس العرب

