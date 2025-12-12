شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب

انتهى الشوط الأول من مباراة الجزائر والإمارات، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار ربع نهائي كأس العرب.
وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:
حراسة المرمى: فريد شعال
خط الدفاع: حليمية، أشرف عبادة، عبد القادر بدران، هواري بعوش.
خط الوسط: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، ياسين بن زية.
خط الهجوم: ياسين براهيمي، رضوان بركان، عادل بولبينة.
جاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:
حراسة المرمى: حمد المقبالي.
خط الدفاع: ماركوس ميلوني، لوكاس بيمينتا، ساسا إيفكوفيتش، روبن أمارال.
خط الوسط: يحيى نادر، نيكولاس خيمينيز، ماجد راشد.
خط الهجوم: يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس.