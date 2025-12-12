ماذا حدث في مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب؟| تفاصيل

حجز منتخب الأردن مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في دولة قطر بعد الفوز على منتخب العراق بنتيجة 1-0، على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في للبطولة.

أحرز علي علوان هدف منتخب الأردن من ركلة جزاء بالدقيقة 41 من انطلاق المباراة، بعد أن احتسبها الحكم النرويجي على مدافع العراق للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل منتخب الأردن هدفا ثانيا قبل أن يتم إلغاؤه من جانب حكم المباراة بسبب وجود حالة تسلل.

مجريات اللقاء

وشهدت المباراة سجال بين المنتخبين للسيطرة على الكرة، وتسبب ذلك في فرص خطيرة للمنتخبين خلال اللقاء على حراس المرمى، وتألق حارس الأردن ف يالتصدى للعديد من الكرات من لاعبي العراق خلال الشوط الثاني الذين أهدروا الكثير من الفرص لإدراك هدف التعادل ولكن دون جدوي، لتنتهي المباراة بفوز الأردن بهدف نظيف.

إصابة صفقة الأهلي المحتملة

وأصيب يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن صفقة النادي الأهلي المنتظرة في ركبته عقب سقوطه بشكل خاطيء على قدمه أثناء قفزه في الحائط البشري أمام منطقة الجزاء الخاصة بمنتخب الأردن، وخرج النعيمات محمولا على النقالة.

ويواجه منتخب الأردن في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب منتخب السعودية الذي تأهل على حساب منتخب فلسطين أمس الخميس.

تشكيل الأردن

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025.

تشكيل الأردن أمام العراق

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي.

خط الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه.

خط الهجوم: علي علوان، محمود مرضي، يزن النعيمات.

تصريحات حارس الأردن

وعقب اللقاء أوضح يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن أن فريقه وعد يزن النعيمات بتحقيق الانتصار على العراق.

قال أبو ليلى لقناة الكاس: "إصابة يزن النعيمات أثرت علينا نفسيا ووعدناه بالفوز وأوفينا بذلك ونهديه الانتصار".

وأضاف "لا أعرف موقفه من المشاركة في المباراة المقبلة، لكنه ذهب إلى المستشفى وأسأل الله أن يعود إلى الملاعب في أسرع وقت بإذن الله".

المباراة شهدت مغادرة يزن النعيمات مهاجم الأردن متأثرا بإصابة تبدو قوية في انتظار الإعلان عن تفاصيلها.

