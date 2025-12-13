صحة بني سويف: مرور ميداني على وحدات الرعاية الأساسية بأهناسيا والفشن

نفذت فرق المتابعة بإدارات التمريض وتنظيم الأسرة والحوكمة، اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، جولات ميدانية تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف على عدد من وحدات الرعاية الأساسية التابعة لإدارتي أهناسيا والفشن، وذلك في إطار المتابعة الدورية ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

فقد شمل الفريق الأول المرور على وحدات الشوبك وذكي فاضل وننا التابعة لإدارة أهناسيا، وضم الفريق كلاً من الدكتورة مها حسن مديرة إدارة التمريض، هدى حسني بإدارة التمريض، والأستاذ مجدي نظير بإدارة الحوكمة.

كما قام الفريق الثاني بالمرور على وحدات الجفادون والجفادون الجديدة ووحدة دلهانس وقسم حضانات دلهانس بإدارة الفشن، بمشاركة الأستاذة سلوى محمود من إدارة التمريض، والأستاذة عبير فكري من إدارة تنظيم الأسرة، والأستاذة هند عاشور من إدارة الحوكمة.

وأسفرت الجولات عن تحويل المتغيبين من العاملين إلى الشؤون القانونية، بالإضافة إلى مراجعة معايير مكافحة العدوى وأعمال الاستقبال داخل الوحدات، بما يضمن تحسين الأداء والالتزام بالمعايير الصحية المطبقة.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الصحة على المتابعة المستمرة والارتقاء بخدمات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة.