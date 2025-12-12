بنى سويف .. حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه،وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة ،لمناقشة استعدادت الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة، المقرر تنفيذها في الفترة من14 إلى 25 ديسمبر الجاري على مرحلتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية وعيادات تنظيم الأسرة

كلف المحافظ رؤساء المراكز والقرى بالتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى ، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة.

من جهته أضاف وكيل الوزارة أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطيةعلى مرحلتين ،حيث تبدأ المرحلة الأولى اعتباراً من الأحد 14 ديسمبر وحتى الخميس 18 من نفس الشهر ، وتشمل إدارات(بني سويف ،ببا ، سمسطا، اهناسيا) ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من الأحد 21 إلى الخميس 25 ديسمبر الجاري وتشمل إدرات (الفشن ، الواسطى ، ناصر)، ويتم خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة "بالمجان " والتي تشمل :كشف وصرف وتركيب ووسائل تنظيم الأسرة وأشعة تليفزيونية وندوات توعوية