بحضور مستشار الرئيس | بدء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف .. صور

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقاً للقرار الوزارى رقم (٢٤١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ ، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف.

جاء ذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور هاله حلمى السعيد مستشار رئيس الجمهورية - وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية السابق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق - ووزير التنمية المحلية الأسبق، و الدكور هانی محفوظ هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

بدأت اللجنة أعمالها بمقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف وذلك يوم الخميس الموافق ١١ ديسمبر الجارى وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة : الدكتور طريف شوقى فرج الأستاذ المتفرغ ونائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق ، والدكتور مجدى فتحى القاضى الأستاذ المتفرغ وعميد كلية الطب البيطرى الأسبق بجامعة بنى سويف.