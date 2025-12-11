قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكيم زياش أبرز غيابات منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية
وفاة المطرب أحمد صلاح.. وحلمي عبدالباقي ينعاه
الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بإزالة الأنقاض من غزة
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش
منتخب السعودية يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العرب بالفوز على فلسطين 2-1
كنو يسجل هدفا قاتلا للسعودية في مرمى فلسطين بربع نهائي كأس العرب
التصعيد يقترب .. جيش الاحتلال يهدد لبنان بخطة عسكرية غير مسبوقة
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أزمة كبرى قبل المونديال.. فيفا يدرس نقل مواجهة مصر وإيران إلى مكان مفاجئ
تردد واحد يفتح كل قنوات نايل سات 2026.. إليك الطريقة
منخفض جوي جديد.. فرص لسقوط أمطار من السواحل حتى القاهرة
بحضور مستشار الرئيس | بدء مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف .. صور

نهلة الشربيني

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقاً للقرار الوزارى رقم (٢٤١٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧ ، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف.

جاء ذلك برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور هاله حلمى السعيد مستشار رئيس الجمهورية - وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية السابق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق - ووزير التنمية المحلية الأسبق، و الدكور هانی محفوظ هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

بدأت اللجنة أعمالها بمقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة بنى سويف وذلك يوم الخميس الموافق ١١ ديسمبر الجارى وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة : الدكتور طريف شوقى فرج الأستاذ المتفرغ ونائب رئيس جامعة بنى سويف الأسبق ، والدكتور مجدى فتحى القاضى الأستاذ المتفرغ وعميد كلية الطب البيطرى الأسبق بجامعة بنى سويف.

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل

النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

