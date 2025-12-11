قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالى: لدينا 9 تحالفات تضم شركاء الابتكار بإجمالى 74 عضوا

الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى
الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى
نهلة الشربيني

أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى لشئون الابتكار ، أن وزارة التعليم العالى تسير وفق خطة غير مسبوقة بعدم انتهاء تفعيل الشراكة مع شركاء الابتكار من خلال الجامعات والمؤسسات الحكومية والصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل وتحفيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق اقتصاد المعرفة على مستوى إقاليم الدولة. 

وأضاف الدكتور حسام عثمان خلال كلمتها بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحث العلمي، الأن ، لدينا 9 تحالفات تضم شركاء الابتكار بإجمالى 74 عضو  ، ونعمل على النظر فى خطة عمل كل تحالف وانشطته المختلفة وفرص العمل لتدشين الشركات الناشئة والخدمات لتحويل البحث العلمى للابتكار وتطوير المراكز البحثية للجامعات داخل التحالف ، وسيتم وضع خطة العمل النهائية والتمويل اللازم وخطط لمتابعة مؤشرات الاداء كل 6 شهور، ومن بين مشروعات عمل التحالفات الزراعة الذكية معالجة هدر المياه واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن الغذائى ونستهدف رؤية نتائج خلال المدى القريب والعاجل تنعكس على المواطن

وتابع نائب وزير التعليم العالى، ولدينا تحالف الطاقة المتجددة مثل تحالف جامعة أسوان، وإسكندرية تعمل على النقل الذكى والسيارات الكهربائية، وتحالف الدلتا يتناول صناعة الالبان ورفع الكفاءة ، وتحالف السويس يعمل على الصناعات المتقدمة واللوجستيات والموانئ ، والقاهرة الكبرى تعمل على المواد المرجعية للدواء، وجامعة القاهرة تقود تحالف الذكاء الاصطناعى وتحالف آخر يقود صناعة الالكترونيات بقيادة الجامعة الأمريكية ولدينا مشروع تحالف جامعة عين شمس لصناعة الاعلاف .

وأكد كل جنيه تنفقه الوزارة نستهدف عائد 3 جنيهات منه ، ومتابعة اداء التحالفات وقياس اداء لها وتشكيل مجلس استشارى لمتابعة كل تحالف وابداء الرأى لقياس اداءه وعلاج المشكلات لتحقيق اهدافه خلال ال٣ سنوات .

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

الناتو وألمانيا

الناتو وألمانيا: تعزيز العمود الأوروبي للحلف والعمل نحو السلام في أوكرانيا

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفًا و373 شهيدًا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد