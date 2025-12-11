التعليم العالى: لدينا 9 تحالفات تضم شركاء الابتكار بإجمالى 74 عضوا

أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالى لشئون الابتكار ، أن وزارة التعليم العالى تسير وفق خطة غير مسبوقة بعدم انتهاء تفعيل الشراكة مع شركاء الابتكار من خلال الجامعات والمؤسسات الحكومية والصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل وتحفيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق اقتصاد المعرفة على مستوى إقاليم الدولة.

وأضاف الدكتور حسام عثمان خلال كلمتها بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحث العلمي، الأن ، لدينا 9 تحالفات تضم شركاء الابتكار بإجمالى 74 عضو ، ونعمل على النظر فى خطة عمل كل تحالف وانشطته المختلفة وفرص العمل لتدشين الشركات الناشئة والخدمات لتحويل البحث العلمى للابتكار وتطوير المراكز البحثية للجامعات داخل التحالف ، وسيتم وضع خطة العمل النهائية والتمويل اللازم وخطط لمتابعة مؤشرات الاداء كل 6 شهور، ومن بين مشروعات عمل التحالفات الزراعة الذكية معالجة هدر المياه واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الأمن الغذائى ونستهدف رؤية نتائج خلال المدى القريب والعاجل تنعكس على المواطن

وتابع نائب وزير التعليم العالى، ولدينا تحالف الطاقة المتجددة مثل تحالف جامعة أسوان، وإسكندرية تعمل على النقل الذكى والسيارات الكهربائية، وتحالف الدلتا يتناول صناعة الالبان ورفع الكفاءة ، وتحالف السويس يعمل على الصناعات المتقدمة واللوجستيات والموانئ ، والقاهرة الكبرى تعمل على المواد المرجعية للدواء، وجامعة القاهرة تقود تحالف الذكاء الاصطناعى وتحالف آخر يقود صناعة الالكترونيات بقيادة الجامعة الأمريكية ولدينا مشروع تحالف جامعة عين شمس لصناعة الاعلاف .

وأكد كل جنيه تنفقه الوزارة نستهدف عائد 3 جنيهات منه ، ومتابعة اداء التحالفات وقياس اداء لها وتشكيل مجلس استشارى لمتابعة كل تحالف وابداء الرأى لقياس اداءه وعلاج المشكلات لتحقيق اهدافه خلال ال٣ سنوات .