أحمد ياسر ريان: أنتظر فرصة اللعب للزمالك.. ومازلت أحلم بالعودة للأهلي

كشف أحمد ياسر ريان، لاعب البنك الأهلي الحالي ولاعب الأهلي السابق، عن أسباب عدم ظهوره بالشكل المنتظر خلال فترته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لم يحصل على فرصته الكاملة مقارنة بالمهاجمين الآخرين الذين تواجدوا في نفس الفترة، مثل عماد متعب، مروان محسن، جونيور أجايي، وليد أزارو، إلى جانب محمد شريف وصلاح محسن الذين انضموا وقتها كصفقات جديدة.

تفضيل الصفقات على أبناء النادي

وأوضح ريان خلال حديثه مع الإعلامي أحمد شوبير أن هناك سياسة داخل النادي تعتمد على تفضيل الصفقات الجديدة على حساب أبناء النادي، موضحًا: “ابن النادي مضمون، لكن الصفقات لازم تلعب عشان النادي دفع فيها”، وهو ما اعتبره سببًا رئيسيًا في قلة مشاركاته مع الفريق.

أزمة مع أحد المدربين

وتطرق ريان إلى مشكلة أخرى أثرت على مسيرته داخل الأهلي، كاشفًا أن أحد المدربين رفض إشراكه في التدريبات بسبب خلافات قديمة مع والده، حيث قال له نصًا: “متباتش عند أبوك وإلا مش هلاعبك”، مؤكدًا أن هذه الواقعة كانت صادمة بالنسبة له وأثرت على مستقبله في الفريق.

اقتراب انتقاله إلى الزمالك

كما أكد اللاعب أن الزمالك كان قريبًا من التعاقد معه، إذ أخبره وكيله باهتمام النادي الأبيض، لكنه طلب تأجيل المناقشة. وفي يناير دخل أحمد سليمان على خط المفاوضات، إلا أن الاتفاق بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا لم يتم، لتفشل الصفقة رغم عدم ممانعته في الانتقال.

حلم العودة إلى الأهلي والطموح للمنتخب

وأشار ريان إلى أنه ما زال يحلم بالعودة إلى الأهلي، لكنه يستغرب عدم التفكير في ضمه رغم تقديمه لمواسم قوية واحتياج الفريق لمهاجم صريح. وصرح بأنه مستعد لخوض تجربة جديدة مع الزمالك إذا جاءت الفرصة، لما يمثله النادي من قيمة كبيرة، مؤكدًا أن اللعب لنادٍ بحجم الزمالك قد يفتح أمامه باب العودة للمنتخب الوطني.







