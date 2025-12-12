قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تتويجها عالميًا.. رقية رفعت تناشد شيخ الأزهر: حلمي التعيين مُعيدة لخدمة كتاب الله
رقية رفعت: الفوز بالمسابقة العالمية للقرآن اصطفاء إلهي.. وأشكر الرئيس السيسي
تفاصيل جديدة حول قضية ضابط الاستخبارات الإيراني.. عمل مع CIA قبل مصرعه الغامض
واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
صداقة ولا حب؟.. ياسمين عبد العزيز: في بيني وبين كريم فهمي كيميا
ياسمين عبد العزيز: عايزة أبسط نفسي.. ولا أثق في أي مخلوق غير ربنا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 12-12-2025
باق 70 يومًا.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصوم في اليوم الأول
بعد أرض النادي بأكتوبر .. المجتمعات العمرانية تبلغ الزمالك رسميًا بفسخ حق الانتفاع بشاطئ في الساحل الشمالي
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. مفاجآت كبيرة تنتظر الزوار
ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز
ساو باولو تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن 1.4 مليون شخص وإلغاء 400 رحلة جوية
رياضة

حمزة عبد الكريم بعد تصعيده للفريق الأول: طموحاتي كبيرة مع الأهلي

رباب الهواري

أعرب حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اعتزازه البالغ بارتداء القميص الأحمر، مؤكدًا أن الاهتمام المتزايد به في الفترة الأخيرة يأتي نتيجة طبيعية لوجوده داخل كيان كبير بحجم نادي القرن.

 وقال إن ارتداء شعار الأهلي يمنح اللاعب مسؤولية مضاعفة ودوافع قوية لتقديم الأفضل دائمًا.

تصعيد الفريق الأول.. خطوة لا تُنسى

وأوضح حمزة أنه عاش لحظات لا تُنسى عند تصعيده للفريق الأول وتواجده للمرة الأولى في غرفة الملابس بملعب مختار التتش، مشيرًا إلى أنها كانت خطوة مهمة لتحقيق حلمه الأكبر. 

وأضاف أنه يشعر بحجم المسؤولية الكبيرة المفروضة على كل لاعب داخل النادي، خاصة عند تمثيل الأهلي أمام جماهيره العظيمة.

طموحات كبيرة ودعم من زملائه

وأشار اللاعب إلى أن تدريبه بجوار نجوم الفريق الذين كان يتابعهم عبر التلفاز من قبل، يمثل له حافزًا كبيرًا، خاصة بعدما وجد منهم دعمًا ومساندة ساعدته على التطور. وأكد أنه يركز حاليًا على العمل الجاد في التدريبات دون الالتفات لأي ضغوط، وأن رده سيكون من داخل الملعب فقط.

اهتمام خارجي واستفادة من خبرات المنتخبات

وتحدث حمزة عبد الكريم عن الاهتمام الذي تلقاه من بعض الأندية الخارجية، مشيرًا إلى أنه جاء بعد ظهوره المميز مع منتخب الشباب في كأس العالم، ثم مشاركته مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز. كما عبّر عن فخره بتواجده في القائمة المبدئية لمنتخب مصر المشارك في كأس الأمم الإفريقية، معتبرًا ذلك دافعًا جديدًا لتطوير أدائه.

دعم العائلة وحلم الاستمرار مع الأهلي

وأكد اللاعب أن عائلته أهلاوية ولها تاريخ في الكرة الطائرة، لكنها منحته الحرية لاختيار مساره الرياضي ودعمته منذ البداية. واختتم تصريحاته بالتأكيد أن طموحاته مع الأهلي كبيرة، وأنه يعمل بكل قوة ليكون على قدر المسؤولية ويحافظ على ثقة الجماهير ويساهم في إسعادها دائمًا.


 

