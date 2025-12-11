قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستعد لضم 3 صفقات تحت السن

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد النادي الأهلي للتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب تحت السن خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ودخل دانييل داجا لاعب الوسط النيجيري ونجم وسط نادي مولده النرويجي، وأرونا أوتارا لاعب وسط بوركينا فاسو ولاعب نادي ديل غوري، ومحمد أمين كوتيبا لاعب حسينية أغادير المغربي دائرة المطلوبين في الأهلي حاليا

ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعبين على ييس توروب لاتخاذ القرار النهائي بشأن ضم اللاعبين والمفاضلة بينهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة

مباراة الأهلي القادمة 


يستعد  الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا الجمعة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى منتخباتهم القومية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من
محمد سيحا في حراسة المرمى

عمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع

وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات في الوسط

وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر أو محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم أو نيتس جراديشار في الهجوم .

بينما يتواجد على دكة البدلاء بعض اللاعبين أبرزهم أحمد عابدين ومحمد عبد الله ومصطفى العش وعمر معوض ومحمد زعلوك ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وبلال عطية ومعاذ عطية وإبراهيم محمد وياسين عاطف ومحمود لبيب.

الأهلي النادي الاهلي فريق الأهلي صفقات الأهلي مدرب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجنازة على أحد العاملين بمشروع النظافة بالمسجد الكبير بقرية بني هارون

صدى البلد

محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بمنفلوط تجمع 8 أطنان سولار لبيعها في السوق السوداء

مجلس النواب

من مركز سيطرة الشبكة الوطنية | محافظ أسوان يتابع سير انتخابات النواب .. شاهد

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد