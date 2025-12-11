الأهلي يستعد لضم 3 صفقات تحت السن

يستعد النادي الأهلي للتعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب تحت السن خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ودخل دانييل داجا لاعب الوسط النيجيري ونجم وسط نادي مولده النرويجي، وأرونا أوتارا لاعب وسط بوركينا فاسو ولاعب نادي ديل غوري، ومحمد أمين كوتيبا لاعب حسينية أغادير المغربي دائرة المطلوبين في الأهلي حاليا

ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعبين على ييس توروب لاتخاذ القرار النهائي بشأن ضم اللاعبين والمفاضلة بينهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة

مباراة الأهلي القادمة



يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا الجمعة في الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لظروف انضمامهم إلى منتخباتهم القومية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

محمد سيحا في حراسة المرمى

عمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع

وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات في الوسط

وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر أو محمد عبد الله وحمزة عبد الكريم أو نيتس جراديشار في الهجوم .

بينما يتواجد على دكة البدلاء بعض اللاعبين أبرزهم أحمد عابدين ومحمد عبد الله ومصطفى العش وعمر معوض ومحمد زعلوك ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وبلال عطية ومعاذ عطية وإبراهيم محمد وياسين عاطف ومحمود لبيب.