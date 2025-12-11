أمين الجبهة الوطنية: المشاركة في انتخابات النواب الركيزة الأساسية لترسيخ الديمقراطية

أكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية السيد القصير، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يحتمل التراخي، باعتبارها الركيزة الأساسية لترسيخ الديمقراطية وضمان التعبير الحر عن إرادة المواطنين.

وأكد القصير- في تصريح اليوم /الخميس/ أن الحزب يولي أهمية قصوى لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات عبر الغرفة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة لرصد التطورات والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن انتظام عملية التصويت وسلاسة الإجراءات داخل اللجان.

وتابع الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من داخل الغرفة المركزية، التي تعتمد على آلية الربط المباشر عبر تقنية "زووم" بين الغرفة الرئيسية وغرف المتابعة الفرعية في المحافظات، لرصد نسب الإقبال وتلقي التقارير الميدانية فور صدورها.

واستأنفت الغرفة المركزية للحزب متابعتها المكثفة لليوم الثاني من جولة الإعادة في الدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.

وتعمل فرق الرصد الميداني على نقل الصورة الكاملة لمسار التصويت وتوثيق الحركة داخل اللجان على مدار اليوم الانتخابي.