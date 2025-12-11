قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني: أوكرانيا سلمت الولايات المتحدة مقترحًا لخطة السلام
تقارير: نادي جيرونا الإسباني يدرس التعاقد مع مصطفي شوبير
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الطلب المقدمم من رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بشأن  الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين المصروفات المدرسية حال قيام ولي الامر بتحويل نجله من المدرسة بداية من السنة المالية (أول سبتمبر) 

حيث تم عرض الطلب المقدم من اللجنة المركزية للتعليم الخاص وتقرر الموافقة على المقترح المقدم على ان يتم تعميمه على كافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وفقا للآتي :


 

  •  على المدارس الخاصة بكافة نوعياتها اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة حيال الطلاب الغير مسددين للمصروفات المدرسية في ضوء ما جاء بقرار اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من الوزير  ، ويكون للمدرسة الحق في الحصول على حقوقها من ولي الأمر بالطرق المقررة قانوناً واتخاذها الضمانات القانونية الكافية التي من شأنها المحافظة على حقوقها المالية بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية، وفي جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات وعلي النحو الموضح بالمذكرة.
  •  على الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب الغير مسددين للمصروفات المدرسية ان تلزم ولي الأمر الغير مسدد للمصروفات المدرسية احضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيدا بها بسداده المصروفات المدرسية اليها, وذلك حتي تتمكن الادارة التعليمية من استكمال كافة الاجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع مراعاة احكام المادة ( 37 ) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشان التعليم الخاص .
  •  إذا تم تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية أول سبتمبر ( لا يرد القسط الأول شريطة عدم استقدام وقيد طالب آخر بدلا منه وذلك في حدود الكثافة المقررة بلائحة المدرسة ).

وعلى جانب آخر ، وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مقترح قيام المدارس الخاصة بفتح أكاديميات ( تعليمية - رياضية ) بعد مواعيد العمل بالمدرسة وبما لا يضر بمصلحة الطلاب التعليمية بالمدرسة وبما لا يؤثر على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بناء علي المقترح المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.


و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه  تم عرض الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص والمعتمد محضرها من وزير التربية والتعليم،  والتي قررت الموافقة على جواز الترخيص لخدمات اضافية من جانب الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى مع مراعاة الاعتماد من السلطة المختصة مقابل سداد مبلغ 100000 جنيها سنويا عن النشاط خلال الواحد مع مراعاة عدم ممارسة تلك الأنشطة خلال اليوم الدراسي.

وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة التعليم التعليم الفني

