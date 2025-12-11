قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الوفد الياباني التابع لوحدة "المدارس المصرية اليابانية"، في ختام زيارتهم للمحافظة التي استمرت لمدة خمسة أيام؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وتقييم تطبيق النموذج الياباني بفرع المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، بحضور الأستاذ أماني صفوت مدير المدرسة.

وخلال اللقاء، قدّمت نائب المحافظ الشكر والتقدير للوفد الذي يزور المحافظة لأول مرة، مؤكدةً على أهمية هذه الزيارات في الارتقاء بالمعايير التعليمية بالمدرسة، وضمان توافقها مع منظومة التوكاتسو اليابانية، ودراسة خطة التوسع في إنشاء فروع للمدرسة بالمراكز، تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، كما ناقشت مخرجات برنامج المعايشة الذي تم تنفيذه خلال الزيارة.

من جانبه، أعرب الوفد عن إشادتهم بالالتزام والانضباط الذي شهدوه خلال فترة المعايشة والمستوى التعليمي والمهاري لطلاب المدرسة والذي يعكس المجهود المبذول من المحافظة والمدرسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

