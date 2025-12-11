أونروا : الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية نتيجة المنخفضات الجوية

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية نتيجة المنخفضات الجوية.

وأضاف أبو حسنة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الخميس - أن مياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار واجتاحت آلاف الخيام، ما يؤدي بدوره إلى إصابة عشرت الآلاف من المدنيين بالأمراض والأوبئة، في ظل عدم توفر الملابس الثقيلة والخيام والأغطية.

وأكد الحاجة الملحة لمئات الآلاف من الخيام لإيواء سكان قطاع غزة وحمايتهم من الأجواء الشتوية القارسة، محذرا من أن البنية التحتية لقطاع غزة مدمرة بشكل كاملة.

