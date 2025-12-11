قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

هاجر هانئ

تصدر اللاعب محمد صلاح مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات قوية أعقبت تعادل الفريق أمام ليدز يونايتد، وجّه خلالها انتقادات مباشرة للمدرب آرني سلوت وإدارة نادي ليفربول، وهناك جدل حول مستقبله داخل النادي.


تصريحات ليلي عبد اللطيف عن محمد صلاح 


بعدالأنباء المتداوله حول مغادرة محمد صلاح لنادي ليفربول الإنجليزي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي فيديوهات سابقة للعرافة الشهيرة في الوطن العربي ليلي عبد اللطيف.

صرحت العرافة ليلي عبد اللطيف من قبل بأن اللاعب محمد صلاح، سوف يترك نادي ليفربول، ويرحل عنه.

 وتنبأت ليلي عبد اللطيف بوجود محمد صلاح في أحد الأندية السعودية وسوف يكون حدثا رياضيا مهما في العالم.

