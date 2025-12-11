قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الخارجية» تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية.. شاهد
البعض لا يتغير.. أول تعليق من محمد صبحي بعد أزمتة مع السائق
الشاعر جمال بخيت يُعلق على أزمة محمد صلاح عبر فيسبوك
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس
الأرصاد تكشف خريطة الطقس والأمطار حتى بداية الأسبوع القادم
مفاجأة.. قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم
روسيا: أنظمة الدفاع الجوي في موسكو تعترض 15 طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
رياضة

الشاعر جمال بخيت يُعلق على أزمة محمد صلاح عبر فيسبوك

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

علق الشاعر جمال بخيت علي أزمة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول.

وكتب جمال بخيت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ماعرفش كام وعشرين دولة عربية .. وكام وخمسين دولة إسلامية .. و200 دولة فى الأمم المتحدة .. بس كانوا مستنيين بوست لمحمد صلاح .. يوقف الدم في غزة !".

وكان قد تحدّث آدم لالانا، لاعب ساوثهامبتون الحالي ونجم ليفربول السابق، عن الأزمة الأخيرة التي يمر بها المصري محمد صلاح داخل صفوف الريدز، بعد بقائه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي عقب مواجهة ليدز التي انتهت بالتعادل 3-3، وما تلاها من تصريحات مثيرة قدمها صلاح.

لالانا: صلاح ليس متغطرسًا ويستمد قوته من التحديات

أشاد لالانا بشخصية صلاح داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن نجم ليفربول “يستمد دافعه من رغبته المستمرة في إثبات خطأ المشككين”.

وأضاف أن صلاح لا يتمتع بأي قدر من الغرور، بل يمثل نموذجًا يحتذى به في الالتزام والانضباط.

وأوضح لالانا أنه كثيرًا ما تحدث مع أبنائه عن سلوك محمد صلاح، واصفًا إياه بالهادئ والمتزن حتى في لحظات النجاح والتألق، حيث لا يبالغ في الاحتفال أو ردود الفعل.

صلاح يملك قدرة مذهلة على التحكم بالنفس

وتابع لالانا تصريحاته قائلًا إن صلاح لا يجلد ذاته عند التعرض للضغوط أو لحظات التراجع، بل يركز بشكل كامل على المهمة التي تنتظره.

وأضاف: “كنت أشعر بالطمأنينة عندما أراه، بسبب قدرته الكبيرة على التحكم بنفسه وثباته الانفعالي”.

وفي ختام حديثه، أكد لالانا معرفته الوثيقة بصلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب المصري دائمًا ما يكافح ويسعى للتطور، ويتميز بمرونة ذهنية تجعله قادرًا على تجاوز أي أزمة.

اتجاه لاستبعاد صلاح من مباراة ليفربول وبرايتون

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة talkSPORT أن محمد صلاح قد لا يشارك مرة أخرى مع ليفربول قبل انضمامه لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركته في مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع تبدو غير مرجحة.

حرمان صلاح من توديع جماهير أنفيلد

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار قد يحرم صلاح من فرصة الوداع الأخير لجماهير ليفربول في ملعب أنفيلد قبل السفر لمعسكر منتخب مصر، خصوصًا بعد انتقاده الحاد للمدرب آرني سلوت، إلى جانب استبعاده من المشاركة في الفوز الحاسم على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0.

محمد صلاح ليفربول

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

