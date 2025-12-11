"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس؛ وذلك لإعلان النتائج الخاصة بإعادة الإجراءات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الدوائر المُلغاة بمعرفة الهيئة) وكذا جولة الإعادة بذات المرحلة، والتي أجريت الأسبوع الماضي.

وشملت العملية الانتخابية - التي ستُعلن نتائجها اليوم - المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وأجريت خارج مصر يومي 1 و 2 ديسمبر الجاري، وفي الداخل يومي 3 و 4 من ذات الشهر.

وتضمنت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى الدوائر التالية:

1- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة (مقعدان) .

2- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم (3 مقاعد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي (مقعدان) .

3- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح (3 مقاعد) .

4- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج (مقعدان) - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم (مقعدان) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة (مقعد واحد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا (3 مقاعد) - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا (مقعدان) - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة (مقعد واحد) - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام (مقعد واحد) .

5- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا (مقعدان) - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص (مقعدان) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي (3 مقاعد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت (مقعدان) .

6- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل (3 مقاعد) .

7- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور (3 مقاعد) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص (مقعدان) - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود (مقعدان) .

كما أجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم (مقعدان).

وجاء إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر الماضي بإبطال وإلغاء انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من أصل 14 محافظة تشكل قوام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعدما رصدت الهيئة مخالفات شابت لانتخاب في تلك الدوائر، حيث قالت إنها تشكل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز.