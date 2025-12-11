قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
الأمطار خفيفة .. الطقس اليوم| أجواء باردة وتحرير من اضطراب البحر
وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أ ش أ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس؛ وذلك لإعلان النتائج الخاصة بإعادة الإجراءات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الدوائر المُلغاة بمعرفة الهيئة) وكذا جولة الإعادة بذات المرحلة، والتي أجريت الأسبوع الماضي.

وشملت العملية الانتخابية - التي ستُعلن نتائجها اليوم - المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وأجريت خارج مصر يومي 1 و 2 ديسمبر الجاري، وفي الداخل يومي 3 و 4 من ذات الشهر.

وتضمنت الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى الدوائر التالية:
1- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة (مقعدان) .
2- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم (3 مقاعد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي (مقعدان) .
3- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح (3 مقاعد) .
4- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج (مقعدان) - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم (مقعدان) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة (مقعد واحد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا (3 مقاعد) - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا (مقعدان) - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة (مقعد واحد) - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام (مقعد واحد) .
5- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا (مقعدان) - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص (مقعدان) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي (3 مقاعد) - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت (مقعدان) .
6- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل (3 مقاعد) .
7- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور (3 مقاعد) - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص (مقعدان) - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود (مقعدان) .
كما أجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم (مقعدان).
وجاء إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر الماضي بإبطال وإلغاء انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من أصل 14 محافظة تشكل قوام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعدما رصدت الهيئة مخالفات شابت لانتخاب في تلك الدوائر، حيث قالت إنها تشكل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز.

الوطنية للانتخابات مؤتمرا نتائج مجلس النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

منظمة التعاون الإسلامي

التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين

ديمتري دلياني

دلياني: الاحتلال يسعى لتكريس الوضع القائم لإبقاء غزة رهينة مشروعه السياسي الآفل

ماريا كورينا ماتشادو

وصول الحائزة على جائزة نوبل للسلام من فنزويلا إلى أوسلو

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد