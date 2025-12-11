قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة

انتخابات
انتخابات
إسلام دياب

بدأت اللجان الفرعية فتح أبوابها لليوم الثاني من إعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة، لاستقبال الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءًا.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل اليوم الأول من التصويت

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا صحفيا، لاطلاع الرأي العام على بدء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل، في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

ودعا القاضي أحمد بنداري المواطنين بتنزيل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول من أجل الاستعلام عن اللجان، وكذا معرفة مدى الكثافات فى اللجان، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية خصصت الخط الساخن رقم 19826 لتلقى كافة ما يتعلق بالشكاوى الانتخابية.

واجرى القاضي أحمد بندارى اتصالا عبر تقنية  الفيديوكونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات التى تجرى فيها الانتخابات، حيث أكد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن جميع اللجان فتحت باب التصويت منذ التاسعة صباحا عدا تأخير فتح اللجنة رقم 20 بالدائرة الأولى اسيوط حتى الساعة 9.30 كما شهدت اللجنة 22 بذات الدائرة زحام وكثافات عالية وتم الدفع باحتياطيين من المشرفين والموظفين للمساعدة.

كما تم رصد شكاوى بوجود نقاط تجمع أمام عدد من لجان دائرة الطالبية بالجيزة لتوجيه الناخبين وطلب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بضبط المخالفات والتأكد من هذه الشكاوى.

وأوضح أن الانتخابات تجرى فى 30 دائرة سبق وأن أبطلت فيها المحكمة الإدارية العليا نتيجة الانتخابات، مُوزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعد في 2372 لجنة فرعية ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى هذه الدوائر 16,043,297 ناخباً.

انتخابات النواب اللجان الفرعية إعادة انتخابات النواب انتخابات الوطنية للانتخابات التصويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

