هل هاتفك منهم.. تحديث HyperOS 3 يصل لهذه الهواتف خلال أيام

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أطلقت شاومي تحديث HyperOS 3 بشكل تدريجي لهواتفها الذكية، بالإضافة إلى هواتف شركاتها التابعة مثل ريدمي وبوكو وقد حصلت سلسلة هواتف شاومي 15 مؤخرًا على التحديث في الهند، والآن، يحصل كل من بوكو F6 برو وريدمي باد 2 على هذا التحديث أيضًا. إليكم جميع التفاصيل.

تحديث HyperOS 3

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة للتو تحديثًا برمجيًا رئيسيًا لهواتفها الرائدة، سلسلة Xiaomi 13، والتي مضى على إطلاقها ثلاث سنوات ، وهي الآن تُقدمه لهاتف POCO الذكي وجهاز Redmi اللوحي. وبالحديث عن الهاتف، فإن POCO F6 Pro هو جهاز متطور من العلامة التجارية الفرعية لشركة Xiaomi، ويتلقى تحديثًا لنظام التشغيل Android 16. يحمل التحديث إصدار البرنامج الثابت OS3.0.4.0.WNKMIXM.



من جهة أخرى، يحصل جهاز Redmi Pad 2 4G على التحديث نفسه، ولكن برقم الإصدار OS3.0.2.0.WOWEUXM. يُقدّم تحديث HyperOS 3 تحسينات جذرية لواجهة المستخدم المخصصة لنظام Android من Xiaomi، حيث يُضيف لغة بصرية جديدة ومحسّنة، ورسوم متحركة أكثر سلاسة، وخيارات تخصيص أكثر، بالإضافة إلى ميزة Hyper Island الجديدة.

خيارات لتنزيل HyperOS

ستحصل أيضًا على تحسينات متقدمة لنظام الذكاء الاصطناعي، وأيقونات نظام مُجددة، وتصميم مُستوحى من نظام iOS 26، وكفاءة مُحسّنة للبطارية، وغير ذلك الكثير. إذا كنت مهتمًا، يمكنك التحقق من وصول التحديث إلى جهازك بالانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على "حول الهاتف/الجهاز اللوحي"، ثم "تحديث النظام". إذا كان جهازك مؤهلًا للتحديث، فستظهر لك خيارات لتنزيل HyperOS 3. يُرجى العلم أن شركة Xiaomi تُصدر التحديث الجديد تدريجيًا، لذا قد لا يصلك فورًا.