المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن كل يوم هناك تقدم في الرعاية الصحية المقدمة من الدولة لـ المواطنين وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التأمين الصحي يتنشر، وأنه في عام 2026 سيصل التأمين الصحي لمحافظة المنيا، وهي محافظة مليونية.

التأمين الصحي الشامل

ولفت إلى أن هناك وعود بوصول التأمين الصحي الشامل لـ محافظة الإسكندرية، ويقدم الخدمات الصحية بكل جودة للمواطنين، وأن الدولة حريصة على تخفيف ال‘باء عن المواطنين وتقديم خدمات صحية مميزة للجميع.