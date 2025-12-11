قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مشاركة فعالة.. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

أمل مجدى

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار تقرير اليوم الأول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس لانتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس وبإشراف الدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.


وأكدت الدكتورة رشا مهدي ، على تزايد مؤشرات مشاركة المرأة في إدارة العمل باللجان الانتخابية، ما يدل على دور المرأة الهام في دعم العملية الانتخابية، فضلاً عن مشاركة الشرطة النسائية في تأمين المقار الانتخابية في أغلب محافظات الإعادة، كما تم العمل على حل عدد من الشكاوى التي وردت إلى مكتب شكاوى المجلس في الغرفة وبالمحافظات حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان سلاسة سير العملية الانتخابية.

فيما أشارت الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الحملات والتوعية إلى أنه تم تهيئة أماكن الانتظار بطريقة آمنة، كما تم توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أنه قد تم بدء التصويت اليوم فى الثلاثين دائرة انتخابية الملغاة بأحكام قضائية فى 10 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث شملت المحافظات أسيوط والإسكندرية والفيوم والجيزة و البحيرة وسوهاج والمنيا والوادي الجديد والأقصروأسوان بدءاً من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب القومى للمرأة المجلس القومي للمرأة أمل عمار

