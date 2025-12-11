قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب يرتفع بختام تعاملات الأربعاء
الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر
هيقلب الدنيا.. كل ما تحتاج معرفته عن أول جهاز مادي من OpenAI
الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا
الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد بثنائية في دوري أبطال أوروبا
بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟
أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم الخميس
نهج ثابت وأهداف خفية.. لماذا تواصل إسرائيل سياستها التصعيدية تجاه الجنوب اللبناني؟
مادورو يهاجم التدخلات الأمريكية بعد تقارير عن مصادرة ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية
اقتصاد

الأجهزة الكهربائية في المقدمة.. 66 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية في 9 أشهر

نشاط التمويل الاستهلاكي
نشاط التمويل الاستهلاكي
علياء فوزى

تصدر شراء الأجهزة الكهربائية والمنزلية، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.9 % من إجمالي قيمة التمويلات.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، والذي حصل موقع “صدى البلد” علي نسخة منه، زيادة قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 57.5 % خلال الـ 9  أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى سبتمبر 2025).

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.5%. 

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2025، إلى 8 مليون عميل مقابل 2.4 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو 179.4.

السيارات والمركبات في المقدمة

وجاءت السيارات والمركبات، في المرتبة الثانية في قائمة السلع المشتراه عبر شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025، بنسبة 17.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وفي المرتبة الثالية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 16.6%من إجمالي قيمة التمويلات، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 14.4%،

وفي المركز الخامسة تأتي الهواتف المحمول بنسبة 5 %، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

