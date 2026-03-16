"تعليم دمياط" يوجه بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الفروق الفردية للطلاب

عقد "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم، إجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات النهائية المتعلقة بامتحانات شهر مارس والمقرر بدأها ٢٩ من الشهر الجاري

جاء ذلك بحضور الدكتورة رحاب البراشي، مدير عام التعليم العام، وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية.

ركز الاجتماع على وضع خارطة طريق واضحة تضمن سير الامتحانات بأعلى معايير الشفافية والعدالة والموضوعية.

واستهل "وكيل الوزارة" اللقاء بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من الامتحانات هو قياس نواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتقيد بمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها الوزارة، مع الربط الوثيق بخريطة المنهج الدراسي المعتمدة لضمان شمولية الأسئلة لجميع أجزاء المقرر وعدم خروجها عن الإطار الذي درسه الطالب طوال الفصل الدراسي الثاني والتقيمات الاسبوعية خلال الفترة الماضية

ووجه "ياســر عمــاره" حديثه لموجهي العموم مؤكداً على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب عند صياغة الأسئلة، بحيث تكون متوازنة ومتدرجة في الصعوبة لتشمل جميع مستويات الفهم والتحليل والتطبيق، مما يتيح لكل طالب التعبير عن قدراته التحصيلية دون تعقيد أو غموض.

كما تطرق الاجتماع إلى الجوانب التنظيمية لنقل وتوزيع أوراق الأسئلة، حيث أصدر وكيل الوزارة تكليفات مباشرة لمديري المراحل التعليمية بضرورة المتابعة الميدانية والدقيقة لضمان وصول مظاريف الأسئلة إلى كافة الإدارات التعليمية في المواعيد المحددة وبأعلى درجات التأمين، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه اللجان الفرعية.