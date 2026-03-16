للأسبوع الثالث .. محافظ الغربية يستقبل المواطنين ويحوّل شكاواهم إلى قرارات فورية | صور

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عقد لقاءاته المباشرة مع المواطنين للأسبوع الثالث على التوالي، حيث استقبل بمكتبه عددًا من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، بحضور لأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي المديريات الخدمية والجهات التنفيذية المختصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة التعامل مع مشكلاتهم.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، استمع المحافظ باهتمام إلى شكاوى المواطنين واطّلع على تفاصيل كل حالة، موجّهًا الجهات المعنية بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يُعد أحد أهم أدوات العمل التنفيذي، ويهدف إلى الوصول لحلول سريعة وفعّالة للمشكلات المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة، مشددًا على أن باب مكتبه سيظل مفتوحًا أمام الجميع، وأن كل شكوى يتم عرضها تحظى بمتابعة جادة حتى الوصول إلى حلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبدأ التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحسين خدمات المواطنين

وأعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه اللقاءات التي تتيح لهم عرض مطالبهم بشكل مباشر، مؤكدين أنها تسهم في تسريع حل المشكلات وتعكس اهتمامًا حقيقيًا بقضاياهم، فيما شدد المحافظ في ختام اللقاء على استمرار عقد هذه اللقاءات مع المتابعة الدقيقة لكل شكوى، بما يضمن سرعة حلها وتحقيق استجابة فعّالة لمطالب المواطنين.