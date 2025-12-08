مضاعفات في الكلى والكبد.. عوض تاج الدين يحذر من تناول المضادات الحيوية وحقن البرد بشكل خاطئ

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر تشهد حالات شديدة قليلة فقط، مشيرا إلى أن معظم الحالات المصابة تمر في نطاق الأعراض التقليدية للبرد والإنفلونزا.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه لا يجب أن يتم تناول المضادات الحيوية بشكل خاطئ، مؤكدا أنه لا يجب أن يتم إستخدامها في حالات الإصابة بالفيروسات، بل فقط عند تأكيد وجود عدوى بكتيرية، وبوصفة طبية دقيقة تحدد الجرعة والمدة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن إستخدام ما يسمى بـ “حقنة البرد”، وقد تمثل خطرا كبيرا ومشكلات في الحساسية أو الكلى أو الكبد.